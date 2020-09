Il Cts verso il no alla riapertura anche parziale dello Stadium per Juve-Samp (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, il Comitato tecnico scientifico sarebbe orientato a negare la riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium per Juventus-Sampdoria (prima di campionato), come chiesto dal club di Agnelli. A pesare sulla decisione e verso il no, sono, scrive il quotidiano sportivo, il timore dei contagi che potrebbero derivare dall’apertura al pubblico e l’attenzione verso la ripresa della scuola, nei giorni a cavallo della riapertura del campionato. Il quotidiano sportivo aggiunge che, in caso di parere negativo da parte degli scienziati, la Juventus è pronta a reiterare la richiesta per Juve-Napoli del 4 ottobre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

