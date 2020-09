Ex coppia di Temptation Island si confessa: “Il reality è finito ma…” (Di sabato 5 settembre 2020) Tra pochi giorni comincerà la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, mentre una coppia del passato rivela cosa sta accadendo tra di loro. Li avevamo conosciuti durante la quinta edizione di Temptation Island e il loro amore era stato messo in crisi duramente all’interno del reality. Oggi i due fidanzati sembrano più … L'articolo Ex coppia di Temptation Island si confessa: “Il reality è finito ma…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Notiziedi_it : Temptation Island: a registrazioni iniziate arriva un’altra coppia - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Clamoroso: a Temptation Island entra un’altra coppia - Novella_2000 : Clamoroso: a Temptation Island entra un’altra coppia - angiuoniluigi : RT @fanpage: #TemptationIsland Una coppia già scoppiata - fanpage : #TemptationIsland Una coppia già scoppiata -