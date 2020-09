Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Sarà un’edizione memorabile” (Di sabato 5 settembre 2020) Ballando con le Stelle non si ferma: nonostante gli imprevisti e i rallentamenti a causa del Coronavirus, sembrerebbe che il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda comunque, anche se non c’è ancora una data precisa. L’insegnante di ballo Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina – che si sono recati in Sardegna – sono risultati positivi, facendo slittare nuovamente l’inizio dello show, previsto per il 12 settembre. La presentatrice ha voluto chiarire la situazione in una lunga intervista al settimanale Oggi, dimostrando grande tenacia e grinta per questa avventura: Mai un programma nella storia della televisione è stato così travagliato, costretto a un’altalena di partenze e stop. Stiamo vivendo una telenovela. Ma noi andiamo avanti, ... Leggi su dilei

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - magicaGrmente22 : Praticamente il GFV della Rai. Chi è Rosalinda Celentano, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografi… - eleking13 : Ballando con le stelle andava di moda quando io avevo 6 anni, ora basta - ehvabbbe : Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle.. imbarazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, rimandata la messa in onda: al suo posto Il commissario Montalbano (che… Il Fatto Quotidiano E ora scoppia il caso Sanremo: "Non si fa senza il pubblico..."

Il nuovo aumento dei contagi sta facendo vacillare moltissime certezze e ora è Amadeus a mettere dei dubbi sulla prossima edizione del festival di Sanremo. Fino a poche settimane fa la rai e gli organ ...

Ponte sullo Stretto per auto, treni o biciclette? Le tre ipotesi allo studio del Governo

"Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada o con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve ...

Il nuovo aumento dei contagi sta facendo vacillare moltissime certezze e ora è Amadeus a mettere dei dubbi sulla prossima edizione del festival di Sanremo. Fino a poche settimane fa la rai e gli organ ..."Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada o con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve ...