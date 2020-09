Amadeus sogna un Sanremo con il pubblico: “Non c’è un piano B” (Di sabato 5 settembre 2020) Settembre è il mese del ritorno alla normalità, c’è chi riprende il lavoro dopo le ferie, le scuole riaprono, le palestre e gli altri centri sportivi si riempiono… generalmente dunque, settembre come gennaio è il mese dei nuovi inizi e delle ripartenza, e questo settembre 2020 lo è forse un po’ più degli altri. Nell’annata più nera dell’ultimo secolo, dove il mondo della modernità è stato costretto a fermarsi a causa di una pandemia, questo settembre è diventato anche un mese di recupero e di pianificazione per quello che verrà. Ed è proprio questo il tema che sta affrontando, tra le tante cose il Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, soprattutto con interventi di personaggi come Amadeus che è già pronto a mettersi in moto con ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus sogna Amadeus: “Pronto a cancellare Sanremo se saremo ancora in emergenza Covid” Il Secolo XIX Amadeus: «Sanremo senza pubblico all’Ariston? Non lo faremo»

«Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla». Ospite al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani (che chiude domenica la sua tre gio ...

Amadeus: “Pronto a cancellare Sanremo se saremo ancora in emergenza Covid”

DALL’INVIATO A DOGLIANI (CN). Dice che ancora non sa come sarà il Festival di Sanremo, che la sua speranza è che sia il primo evento post-Covid, ma che «non esistono Piani B, piuttosto non lo faremo.

«Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla». Ospite al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani (che chiude domenica la sua tre gio ...DALL’INVIATO A DOGLIANI (CN). Dice che ancora non sa come sarà il Festival di Sanremo, che la sua speranza è che sia il primo evento post-Covid, ma che «non esistono Piani B, piuttosto non lo faremo.