Tari, agevolazioni per famiglie e attività: l’ok della giunta (Di venerdì 4 settembre 2020) agevolazioni sulla Tari per famiglie, associazioni e attività commerciali e artigianali. Lo ha deciso la giunta comunale di Torino approvando il provvedimento presentato dall’assessore al Bilancio Sergio Rolando. La riduzione sarà del 40% per i redditi Isee fino a 13mila euro, del 25% per quelli fino a 17mila euro e del 15% per i redditi Isee fino a 24mila euro. A queste agevolazioni va aggiunto lo “sconto” del 10% per i nuclei con più di quattro persone e residenti in alloggi con superficie non superiore a 80 metri quadrati. Riguardo le utenze domestiche, le agevolazioni sulla tassa raccolta rifiuti non riguardano solo le difficoltà economiche e i nuclei numerosi. Un’altra riduzione è infatti concessa ai ... Leggi su nuovasocieta

