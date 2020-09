Roma: Covid alle spalle per Mirante, torna in gruppo (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - Roma, 04 SET - Covid alle spalle per Antonio Mirante. Il portiere della Roma è risultato negativo al tampone dopo avere contratto il Coronavirus lo scorso 19 agosto. Oggi è tornato ad ... Leggi su corrieredellosport

nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - roma_magazine : ROMA - Covid alle spalle per il portiere Mirante - rosaroccaforte : RT @Giusepp80706236: La scuola non riprenderà mai, sapevatelo...... -