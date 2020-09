Lezioni di Canto a Scuola, Crisanti Le Sconsiglia (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel corso di “Agorà Estate” su Rai 3, il virologo Andrea Crisanti parla di Scuola e di Lezioni di Canto. “Meglio evitare il Canto in classe. Una ricerca ha stabilito che se c’è un positivo in un coro ne infetta 50. Le goccioline hanno un raggio di caduta di due metri e con il Canto può aumentare. Le mascherine possono aiutale ma non so quanto” afferma. “Ogni anno abbiamo circa 8 milioni di malati di influenza, la maggior parte tra i 4 e i 15 anni. Sicuramente oggi un ragazzo malato di influenza fa scattare tutto un meccanismo di protezione anti-Covid che distoglie le risorse preziose” continua. “Numerosi colleghi, e ci sono anch’io, hanno sottolineato la necessitàdi rendere ... Leggi su youreduaction

