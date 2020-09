Juventus, già esaurita la cassa raccolta con l’aumento (Di venerdì 4 settembre 2020) In attesa del consiglio di amministrazione della Juventus, che il 18 settembre sarà chiamato ad approvare il bilancio dell’esercizio 2019/2020, dalla relazione semestrale di Exor emergono altre interessanti novità sui conti della società bianconera, oltre al dato sulla perdita netta attesa attorno ai 69 milioni di euro. In particolare dalla semestrale della holding della famiglia … L'articolo Juventus, già esaurita la cassa raccolta con l’aumento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - forumJuventus : [GdS] Suarez ha già detto si alla Juve, c’è l’accordo per un ingaggio da 10 milioni. Nodi buonuscita e passaporto ??… - forumJuventus : Precisazione da fare dopo le dichiarazioni di Vidal: In questa sessione di calciomercato la Juventus ha già usufru… - MarcoSimoni4 : RT @CalcioFinanza: Dalla semestrale #Exor spuntano altri dettagli sui conti della #Juventus: 1) già esaurita la cassa raccolta con l'aument… - heyztaoztao : RT @CalcioFinanza: Dalla semestrale #Exor spuntano altri dettagli sui conti della #Juventus: 1) già esaurita la cassa raccolta con l'aument… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus già Ronaldo lascia la Juve? Il biografo di CR7 ne è convinto Corriere della Sera