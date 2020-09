Donne che sfidano il mondo: Michela Murgia inaugura la nuova docuserie di Tv2000 (Di venerdì 4 settembre 2020) Michela Murgia Donne che sfidano il mondo è la docuserie in onda su Tv2000 a partire dal 7 settembre alle ore 20.50 (lunedì, martedì, giovedì, venerdì). Venti puntate, venti Donne diverse con un comune denominatore: combattono ogni giorno contro i pregiudizi, gli ostacoli, i luoghi comuni, la violenza e il tempo. In qualche caso contro loro stesse. Protagonista della prima puntata la scrittrice Michela Murgia. Poi: la stuntwoman Romina Bobba; la chef Cristina Bowerman; la giornalista Floriana Bulfon; la direttrice d’orchestra Nicoletta Conti; l’operatrice anti tratta Francesca De Masi; la scrittrice Michela Murgia; la restauratrice di ... Leggi su davidemaggio

