Brasile, contagiata al party a sorpresa per il bimbo che portava in grembo: 31enne muore in ospedale (Di venerdì 4 settembre 2020) Brasile, contagiata al party a sorpresa per il bimbo che portava in grembo. Aapendo che la sua gravidanza era a rischio, la 31enne aveva fatto sempre molta attenzione ma quando i colleghi e gli amici le hanno organizzato la festa non ha potuto rinunciare ma mai avrebbe pensato che tra di loro vi era un sintomatico inconsapevole che ha contagiato diverse persone tra cui anche lei. Doveva essere una giornata di allegria per festeggiare lei e il bimbo che portava in grembo e stava per nascere ma il party a sorpresa per la 31enne Camila Graciano si è rivelato invece l’inizio di un calvario concluso in tragedia con la sua morte. La donna ... Leggi su limemagazine.eu

