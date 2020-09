Bari, supera i controlli e sale sull’aereo senza carta d’imbarco: “Era la mia prima volta in aeroporto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha superato indisturbato i varchi dell’aeroporto riuscendo senza biglietto e senza controlli ad accompagnare moglie e figlia fin sull’aereo in partenza da Bari per Genova. Protagonista un 30enne barese, un operaio residente nel quartiere di Ceglie del Campo. Una grave violazione che gli è costata una sanzione di 2,064 euro da parte della polizia di frontiera. Ma come ha fatto a superare tutti i controlli? A raccontarlo è stato lo stesso protagonista in un’intervista a La Repubblica: “Ho passato la carta d’imbarco di mia figlia e sono entrato con lei, non ricordo se era in braccio o davanti a me, e dopo è passata mia moglie. Poi, arrivato ai controlli di sicurezza, ho specificato ... Leggi su tpi

