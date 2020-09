Bake Off 2020: tutti gli ospiti e le novità dell’ottava edizione (Di venerdì 4 settembre 2020) Csaba Dalla Zorza C’è un appuntamento fisso per i telespettatori di Real Time, forse il più importante dell’anno, che è ormai simbolo di apertura ufficiale della nuova stagione tv. Ci riferiamo a Bake Off Italia, la cui ottava edizione partirà questa sera alle 21.20 sul canale 31: un percorso composto da quattordici prime serate della durata di novanta minuti ciascuna che porterà all’individuazione dell’ottavo miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Bake Off 2020: le novità Il talent dolciario condotto da Benedetta Parodi è il programma principe del palinsesto di Real Time e quest’anno lo dimostrerà in pompa magna, celebrando i primi dieci anni di vita del canale nel corso della terza puntata della nuova ... Leggi su davidemaggio

