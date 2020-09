Anche Icardi, Marquinhos e Navas positivi: il Psg è ufficialmente un focolaio, sarà una stagione infernale (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain è ufficialmente un focolaio: non soltanto Neymar, Angel di Maria e Leandro Paredes. Gli ultimi tamponi per il coronavirus effettuati tra i giocatori della squadra finalista nell'ultima Champions League parlano chiaro: tre nuovi positivi al Psg, costretti ora a seguire il protocollo sanitario. Si tratta di Mauro Icardi, l'ex Inter, dunque il difensore brasiliano Marquinhos (che avverte i sintomi del Covid-19 da due giorni) e infine il portiere Keylor Navas. L'ex giocatore della Roma si trovava a Ibiza insieme a Neymar, Di Maria e Paredes: quasi sicuro che il contagio, dunque, si avvenuto alla Baleari, dove era presente Anche Marco Verratti, risultato però negativo al tampone. Un caso, quello del Psg, piuttosto emblematico e che ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Anche Icardi

Il Paris Saint-Germain è ufficialmente un focolaio: non soltanto Neymar, Angel di Maria e Leandro Paredes. Gli ultimi tamponi per il coronavirus effettuati tra i giocatori della squadra finalista nell ...Sono Keylor Navas e Mauro Icardi gli altri 2 giocatori del PSG risultati positivi al Covid-19, dopo i test effettuati nella giornata di ieri. Lo riferisce l'Equipe. In precedenza era emersa la positiv ...