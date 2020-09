A Tel Aviv piovono sacchetti di cannabis: folla di persone li raccoglie. Ma c’è un motivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Un gruppo di attivisti ha lanciato dal cielo con un drone un gran numero di sacchetti di marijuana in piazza Rabin. Tre persone arrestate Da non credere quanto accaduto nella principale piazza di Tel Aviv, dove dal cielo ha iniziato a “piovere” marijuana. È accaduto in piazza Rabin, luogo nel quale i cittadini si ritrovano … L'articolo A Tel Aviv piovono sacchetti di cannabis: folla di persone li raccoglie. Ma c’è un motivo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

repubblica : Tel Aviv, 'piove' cannabis dal cielo. L'iniziativa per la legalizzazione - HuffPostItalia : Drone sgancia bustine di marijuana sulla piazza a Tel Aviv: la folla corre a recuperarle - NicolaPorro : Non gli daranno il #Nobel, ma #Trump incassa un altro successo diplomatico: grazie a lui, ieri è partito il primo v… - BEAUTYC88231933 : RT @agambella: Il Presidente Trump annuncia che Serbia e Kosovo normalizzano i rapporti economici. La Serbia sposterà l'ambasciata da Tel A… - AntonelloF78 : RT @RepubblicaTv: A Tel Aviv 'piove' cannabis dal cielo: In piazza Rabin, teatro di comizi e proteste nel centro di Tel Aviv, giovedì pomei… -