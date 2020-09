Un neonato è stato trovato morto nel salernitano, aveva poche ore di vita (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - aveva poche ore di vita e il cordone ombelicale ancora attaccato il neonato ritrovato morto, ieri sera, vicino ad una siepe che delimita un parco residenziale in via Roma a Roccapiemonte, nel salernitano. Le indagini coordinate dalla procura di Nocera Inferiore e delegate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono andate avanti per tutta la notte. I militari dell'Arma hanno, innanzitutto, ascoltato l'uomo, residente in quella zona, che ha scorto il corpicino tra le piante mentre chiudeva il proprio garage e, poi, hanno sentito diversi condomini che abitano nei pressi del luogo del ritrovamento. Dal primo esame esterno della salma, è emersa una ferita all'altezza della testa della quale solo l'autopsia, che verrà ... Leggi su agi

