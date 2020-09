Shopping online: con la pandemia il fatturato è cresciuto del 1'500% (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo i negozi elvetici, il boom non si è ancora fermato. è quanto emerge da uno studio della ZHAW Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Shopping online: con la pandemia il fatturato è cresciuto del 1'500% - CaputoItalo : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Scopri i prodotti di LFA - Laborato… - CaputoItalo : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Scopri i prodotti MaStroSimone arte… - CaputoItalo : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Scopri i prodotti di Fabbrica Tessi… - CaputoItalo : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Fumetti e Manga le novità più inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping online Shopping online: con la pandemia il fatturato è cresciuto del 1'500% Ticinonline Shopping online: con la pandemia il fatturato è cresciuto del 1'500%

ZURIGO - Durante il lockdown ci siamo chiusi in casa per diverse settimane. Ma nonostante la chiusura dei negozi, non ci siamo fatti mancare nulla. In molti hanno infatti effettuato svariate ordinazio ...

Valentino nomina Laurent Bergamo ceo Americas

Valentino ridefinisce i vertici dell'azienda. La maison di Mayhoola for investments ha ricollocato Laurent Bergamo dalla regione del Medio Oriente agli Stati Uniti, per ricoprire la carica di ceo Amer ...

ZURIGO - Durante il lockdown ci siamo chiusi in casa per diverse settimane. Ma nonostante la chiusura dei negozi, non ci siamo fatti mancare nulla. In molti hanno infatti effettuato svariate ordinazio ...Valentino ridefinisce i vertici dell'azienda. La maison di Mayhoola for investments ha ricollocato Laurent Bergamo dalla regione del Medio Oriente agli Stati Uniti, per ricoprire la carica di ceo Amer ...