Sassuolo, ufficiale: ceduto in prestito Babacar all’Alanyaspor (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Sassuolo ha chiuso la trattativa per la cessione di Kouma Babacar all’Alanyaspor. Il centravanti senegalese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al club turco. Il 27enne lascia così il club neroverde, che nell’ultima stagione lo ha aveva girato in prestito al Lecce, che a causa della retrocessione non lo ha riscattato, ed è pronto a vivere una nuova avventura professionale in Turchia. Leggi su sportface

