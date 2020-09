Rientro a scuola, al Sud mancano le aule per oltre 50mila studenti. La Campania: “Serve tempo per trovare soluzioni” (Di giovedì 3 settembre 2020) Al Sud Italia oltre 50mila studenti rischiano di non avere un’aula dove poter iniziare l’anno scolastico. A lanciare l’allarme sono gli assessori regionali all’Istruzione di tre regioni: Calabria, Campania e Sicilia, dove non sono ancora stati risolti i problemi degli spazi dovuti alle indicazioni degli scienziati sul distanziamento sociale. Secondo il Sole24Ore, il problema riguarda in tutta Italia circa 140mila ragazzi, ma è al Meridione che si concentrano i ritardi. Solo in Campania gli allievi senza aula sono circa 33mila. L’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini non nasconde la preoccupazione: “Purtroppo il ministero non ci ha mai comunicato i dati relativi ai monitoraggi fatti sugli spazi. Forse non hanno voluto creare il panico ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni:… - Corriere : Scuola, «senza prof oltre 50mila cattedre». In migliaia hanno chiesto l’esonero - Corriere : Centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio - infoitinterno : Rientro a scuola? Crisanti: “Sarà l’occasione per innescare contagi. La mascherina va indossata anche al banco” - GasbarroCecilia : @MilaSpicola Fra difficoltà e problemi anche nella mia scuola il Dirigente e il suo staff ha lavorato tutta l'estat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, ecco chi sono i primi a tornare sui banchi il 7 settembre Orizzonte Scuola Lissone. Anno scolastico 2020/2021: rientro in classe per 4.500 alunni

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 2 settembre 2020- Ultimazione dei lavori ancora in corso nei plessi scolastici del territorio, protocolli precauzionali pronti per essere attuati. Sarà un rientro in clas ...

Verso il ritorno a scuola. I “salti mortali” del Cavour di Marsala per trovare 11 aule

E’ stata una corsa contro i tempo per cercare di trovare quelle 11 aule che mancavano per poter formare le classi e garantire il distanziamento. Sono giorni intensi per la scuola Cavour-Verdi di Marsa ...

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 2 settembre 2020- Ultimazione dei lavori ancora in corso nei plessi scolastici del territorio, protocolli precauzionali pronti per essere attuati. Sarà un rientro in clas ...E’ stata una corsa contro i tempo per cercare di trovare quelle 11 aule che mancavano per poter formare le classi e garantire il distanziamento. Sono giorni intensi per la scuola Cavour-Verdi di Marsa ...