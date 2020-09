Meloni: “De Luca? Un cabarettista, alla Campania serve un operaio come Caldoro” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – “De Luca è un cabarettista cui piace lanciare invettive, è un gran parolaio, ma in questa regione che ha enormi difficoltà servono operai. Per noi Caldoro è un operaio“. Così il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in visita a Caserta, alla Camera di Commercio, dove ha incontrato il presidente dell’ente Tommaso De Simone e i rappresentanti delle associazioni delle categorie produttive. “Qui in Campania – ha proseguito la Meloni – c’è il più alto tasso di persone che si va a curare fuori regione e il tasso più basso di utilizzo dei fondi europei; sul piano dei rifiuti non si è fatto nulla, stesso discorso sul ... Leggi su anteprima24

