Juventus, Suarez è più di un sogno: ecco cosa manca (Di giovedì 3 settembre 2020) Principio d’accordo tra Luis Suarez e la Juventus: manca l’accordo con il Barcellona per risoluzione e buonuscita. Trattativa in evoluzione Da semplice idea di mercato a reale trattativa: Luis Suarez è un reale obiettivo della dirigenza juventina, decisa a regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo un nuovo prolifico bomber. Con la partenza del Pipita Higuain oramai a un passo, la Vecchia Signora ha intensificato i contatti con l’entourage del Pistolero, intrigato dalla possibilità di vestire la maglia dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono 3 le condizioni che dovranno verificarsi affinchè il bomber del Barcellona possa diventare un giocatore bianconero. Dopo la comunicazione da parte della dirigenza blaugrana, intenzionata a rivoluzionare ... Leggi su zon

romeoagresti : La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle pr… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona…

Il calciomercato della Juventus continua, e in questi ultimi giorni non si sta parlando di altro se non di Suarez, attaccante uruguaiano del Barcellona, ormai in uscita. Il Pistolero è giunto al capol ...La Juventus è alla ricerca del suo prossimo numero 9: ormai il cerchio si stringe intorno ai candidati, e gli stessi calciatori che indossano già la maglia bianconera, sono in contatto coi profili al ...