Il burrascoso divorzio di Chiara Ferragni dal suo socio (Di giovedì 3 settembre 2020) I super utili realizzati nel 2019 da Tbs Crew, società partecipata a maggioranza dall’imprenditrice della moda Chiara Ferragni, si trasformano interamente in dividendi ma questo non è bastato a salvare i rapporti con Pasquale Morgese, l’imprenditore pugliese che controlla (oltre il 45% della Tbs) anche il 27,5% dell’azienda Serendipity — la società che gestisce il marchio (valutato 36 milioni) dell’influencer. Il divorzio è avvenuto ugualmente, almeno per una delle varie società in cui i due imprenditori sono soci. “I contratti erano economicamente svantaggiosi e le royalties in significativo calo” ha spiegato in una burrascosa assemblea degli azionisti a metà luglio il consigliere Fabio Damato. Gli accordi per la produzione di scarpe e altri ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : burrascoso divorzio Il burrascoso divorzio di Chiara Ferragni dal suo socio TPI Chi è Nicole Poturalski? La nuova fiamma di Brad Pitt assomiglia ad Angelina Jolie [FOTO]

Dopo il burrascoso divorzio da Angelina Jolie, sembra che Brad Pitt abbia ritrovato la sua serenità. L’attore di Hollywood, archiviata la fine della storia d’amore, pare abbia raggiunto un’equilibrio ...

Johnny Depp, la star chiede aiuto a Robert Downey Jr. per rialzarsi dopo il divorzio

Johnny Depp e Robert Downey Jr. condividono un'amicizia trentennale e pare che proprio alla star dell'MCU si sia rivolto Depp in questo periodo dopo il burrascoso divorzio da Amber Heard, che ha fatto ...

Dopo il burrascoso divorzio da Angelina Jolie, sembra che Brad Pitt abbia ritrovato la sua serenità. L’attore di Hollywood, archiviata la fine della storia d’amore, pare abbia raggiunto un’equilibrio ...Johnny Depp e Robert Downey Jr. condividono un'amicizia trentennale e pare che proprio alla star dell'MCU si sia rivolto Depp in questo periodo dopo il burrascoso divorzio da Amber Heard, che ha fatto ...