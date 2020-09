I resti ossei nei boschi di Caronia dove è stato trovato Gioele Mondello (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono di Gioele Mondello gli altri frammenti ossei trovati nei boschi di Caronia? Le analisi dovranno stabilire se appartengono al bambino. I vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica non hanno interrotto le ricerche di indizi utili alle indagini dopo il ritrovamento dei cadaveri della dj Viviana Parisi e del figlioletto di 4 anni trovati poi morti dopo giorni. La zona dal traliccio, ai piedi del quale è stata rinvenuta cadavere Viviana, fino al luogo in cui sono stati trovati i resti di Gioele, sono stati puliti da erbe e rovi per essere ispezionati I resti ossei nei boschi di Caronia dove è stato trovato ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : I resti ossei nei boschi di Caronia dove è stato trovato Gioele Mondello - infoitinterno : Viviana e Gioele, trovati altri resti ossei nei boschi di Caronia - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia (Messina) nei pressi della zona in cui sono stati trovati… - NewsMondo1 : Caso Viviana Parisi, trovati altri resti ossei a Caronia - ultimenotizie : Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia (Messina) nei pressi della zona in cui sono stati tr… -