Covid, la follia corre in corsia: due pazienti positivi lasciano l'ospedale

Due pazienti positivi escono dal Covid Center del Loreto Mare. La direzione generale dell'Asl: "Messa a rischio la salute pubblica" La follia corre in corsia. Accade al Loreto mare di Napoli, al Covid Center. Die pazienti positivi hanno lasciato l'ospedale mettendo a repentaglio la salute pubblica. Protagonisti due ragazzi, che si erano recati al Loreto …

Il Mattino, De Laurentiis: "Con 23 casi Covid follia giocare adesso"

Usa, polizia lo incappuccia: Daniel Prude, afroamericano, muore asfissiato

NEW YORK — Daniel Prude esce nudo, in preda alla sua follia, dalla casa del fratello Joe in una notte gelida di marzo, mentre cade una neve leggera. Joe chiede aiuto al 911, il numero delle emergenze, ...

Lorella Cuccarini "linciata" per un like su Silvio Berlusconi: "Da cosa deve guarire un asintomatico?"

“Scusate ma da cosa deve guarire un asintomatico?”. Questo commento di Claudio Borghi ha scatenato una polemica irreale su Lorella Cuccarini, “colpevole” di aver messo mi piace al pensiero del deputat ...

