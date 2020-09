Benevento, a caccia di cinghiali fuori dai giorni consentiti: denunciato un uomo (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel giorno 02.09.2020, data di preapertura della caccia ad alcune specie, la Stazione Carabinieri Forestale di Benevento ha effettuato numerosi controlli venatori. Nel corso di tale attività, anche a seguito della segnalazione effettuata alla Centrale Operativa 112 di Benevento dalle guardie volontarie venatorie dell’Associazione Nazionale Libera caccia, i militari della Stazione di Benevento sono intervenuti presso la località Pietratagliata del capoluogo sannita. Qui, unitamente ai predetti volontari, i militari hanno avuto modo di acclarare la commissione del reato di esercizio di caccia al riguardo di fauna selvatica al di fuori dei periodi stabiliti dal calendario venatorio, ... Leggi su anteprima24

