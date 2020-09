Star Trek: Discovery, la serie annuncia i primi due personaggi transgender non-binari (Di giovedì 3 settembre 2020) In Star Trek: Discovery 3 conosceremo Adira e Gray, interpretati da Blu del Barrio e Ian Alexander, i primi personaggi transgender non-binari del franchise. Blu del Barrio e Ian Alexander si uniscono al cast di Star Trek: Discovery 3 per interpretare Adira e Gray, i primi due personaggi transgender non-binari dell'intero franchise fantascientifico. Star Trek: Discovery, ovvero quella che rappresenta la sesta serie televisiva ambientata nell'universo di Star Trek (la settima, se consideriamo anche la serie animata), ha scelto di fare un ... Leggi su movieplayer

