Navalny, la Germania: “Avvelenato con l’agente nervino Novichok” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Governo tedesco ha rivelato una scioccante verità sulla scomparsa di Alexei Navalny. E incita Putin per fare chiarezza al più presto Arriva la conferma, e ora la Russia diventa improvvisamente spoglia, senza più difese alcune. L’ospedale Charitè di Berlino ha confermato che Alexei Navalny, dissidente russo attualmente in coma proprio all’ospedale, è stato avvelenato. A confermarlo è stato Steffen Seibert, portavoce del Governo guidato da Angela Merkel. In una nota l’esecutivo di Berlino ha ribadito la sua condanna a questo attacco. In più, ha chiamato in causa Putin e il suo Governo, incitandoli a fare chiarezza su una vicenda poco chiara. “Abbiamo acquisito prove che non lasciano dubbi. Condanniamo questo attacco nel modo più severo. Il governo russo è ... Leggi su zon

