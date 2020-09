Navalny avvelenato, Merkel incalza Putin: informazioni sconvolgenti. Commissione Ue: i leader condannino (Di mercoledì 2 settembre 2020) La canceIliera: il mondo aspetta risposte da Mosca. Il governo tedesco ha acquisito «prove indubitabili» da un’analisi tossicologica sul dissidente e chiede chiarezza al Cremlino Leggi su ilsole24ore

PaoloGentiloni : #Navalny avvelenato con il #Novichok rivela il governo tedesco. Ora vogliamo la verità sui responsabili - gennaromigliore : Dalla Germania arriva la conferma di ciò che ormai tutti sospettavamo: Alksej #Navalny è stato avvelenato con il No… - Piu_Europa : Dalla Germania prove inequivocabili che #Navalny è stato avvelenato, al fine di silenziarlo. L’Italia ora abbia la… - fra_n_c_e_s_c_a : RT @catlatorre: È stato accertato dalle autorità sanitarie tedesche: il leader dell'opposizione russa, Navalny, è stato avvelenato di propo… - mikvhd86 : RT @AlbertoLetizia2: Ammirevoli la calma e la serietà con cui #AngelaMerkel accusa la #Russia di avere avvelenato #Navalny. Mi piacerebbe c… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny avvelenato

I test tossicologici realizzati sul dissidente russo Alexei Navalny, in cura presso l’ospedale Charité di Berlino a seguito del suo presunto avvelenamento, hanno permesso di identificare la prova ineq ...addirittura fino alla solidarietà con i regimi dispotici e autoritari anziché con i dissidenti e gli oppositori che vengono uccisi e avvelenati. Non è il caso del Pd, ovviamente, ma il Pd in linea di ...