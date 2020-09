Napoli, scuolabus in protesta: “Perdite del 70%, dateci i fondi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoConsiderare gli autisti degli scuolabus come operatori del trasporto pubblico così da allargare ad una platea di 150 persone la possibilità di accedere ai fondi per i mancati introiti derivanti dalla pandemia. È quanto richiesto dagli autisti degli scuolabus che, oggi a Napoli, hanno manifestato in via Nazario Sauro. “In sede di conferenza Stato-Regioni– spiega Carlo Di Dato, presidente di Assodiritti –sono previsti fondi per il trasporto pubblico, la nostra richiesta è di essere inseriti in questa platea. Chiediamo di essere ascoltati. Non riteniamo di essere stati esclusi di proposito, ma solo perché non conoscono una realtà di scuolabus autorizzati dal Comune di Napoli per accompagnare i ... Leggi su anteprima24

