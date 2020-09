Morto in Fipili nell'incidente, chi era Athos Susini: per la sua morte c'è un indagato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scandicci, Firenze,, 2 settembre 2020 - C'è un indagato per la morte di Athos Susini , il fiorentino di 58 anni deceduto in un incidente avvenuto sabato sera sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di ... Leggi su lanazione

Scandicci (Firenze), 2 settembre 2020 - C’è un indagato per la morte di Athos Susini, il fiorentino di 58 anni deceduto in un incidente avvenuto sabato sera sulla Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza di ...

Franconi: "Servono le tre corsie alla Fi-Pi-Li"

di Gabriele Nuti "Come dal 3G siamo passagi al 4G e ora si sia in dirittura d’arrivo del 5G, e quindi la tecnologia e le comunicazioni stiano velocizzandosi e perfezionandosi sempre più, così anche la ...

