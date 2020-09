Milano in lutto: è morto lo storico dell’arte Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il mondo dell’arte è in lutto per la morte di Philippe Daverio. Si è spento nella notte all’istituto dei Tumori di Milano. Philippe Daverio è diventato noto al grande pubblico grazie alla regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente, saggista, politico e personaggio televisivo italiano con cittadinanza francese, il critico d’arte aveva 71 anni. È stato impegnato anche in politica. Infatti dal 1993 al 1997, nella giunta Formentini, ha ricoperto l’incarico di assessore con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all’Educazione e alle Relazioni Internazionali. Direttore del periodico Art e Dossier, lo storico dell’arte ha collaborato con riviste e quotidiani come Corriere della ... Leggi su laprimapagina

