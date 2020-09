L'editoriale di Chiariello: "Inizio abbordabile, ma il Napoli ora deve accelerare e completare 4 ruoli" (Di mercoledì 2 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli ha un avvio abbastanza abbordabile, con un Parma che cambia volto, pelle. Leggi su tuttonapoli

La prima sfida amichevole sarà contro la squadra di casa, poi via via impegni sempre più probanti e indicativi per Gattuso, che a Castel di Sangro si ritroverà un gruppo diverso da quello allenato fin ...Leggi su tuttonapoli. Somiglia un po' a Drgba e un po' ad Eto'o, vi spiego perchè'… - antonio_gaito : #Osimhen, l'intermediario: 'Può sembrare esagerato, ma ha la forza di Drogba e la velocità di Eto’ ...