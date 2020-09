Corpo della ragazza in mare, giallo a San Benedetto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stefano Vladovich Di nazionalità ceca era in Italia in vacanza. Sparito il fidanzato. Un omicidio o un incidente? Colpita da un'elica o uccisa e gettata in mare? Che fine ha fatto il suo fidanzato? È giallo sulla drammatica morte di Marketa Adamcova, una giovane turista di 25 anni proveniente dalla Repubblica Ceca trovata cadavere domenica mattina alla foce del fiume Tronto, all'interno della Riserva Naturale Sentina, nell'ascolano. La sera di sabato la coppia, Marketa e Thomas, fotografo, non ha fatto rientro al loro alloggio, una casa presa in affitto a Martinsicuro nel teramano, tanto che lunedì i familiari, che non riuscivano a contattarla al telefono, hanno lanciato l'allarme. La polizia di Ascoli Piceno, nel frattempo, da ore stava cercando di dare un nome alla giovane ripescata in acqua a pochi ... Leggi su ilgiornale

