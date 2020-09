Cern, Big Data e modelli matematici per trovare una cura contro il Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Utilizzare gli algoritmi del Cern per ottenere un’accelerazione sulla ricerca di una cura contro il Covid-19. Ne ha parlato Sauro Succi, ricercatore al dipartimento di Fisica dell’universita’ La Sapienza di Roma, durante il suo intervento a Esof 2020, incentrato sul ruolo dei Big Data nella nascita di un nuovo metodo scientifico. “Stiamo cercando di capire se gli algoritmi del Cern applicati alle molecole biologiche, in particolare allo spike (la proteina con cui il nuovo coronavirus riesce a penetrare nelle cellule umane, ndr) del Covid, ci puo’ aiutare a progettare dei farmaci per il futuro”, ha spiegato Succi. Il professore ha affrontato anche gli aspetti piu’ controversi dei Big Data: ... Leggi su ildenaro

