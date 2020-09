Bologna, orge con minorenni e cocaina: sei indagati, c’è anche un ex candidato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Indagine coordinata dalla Procura di Bologna ha svelato un giro di serate proibite nella città: orge con minorenni e droga, sei indagati, c’è anche un ex candidato orge con minorenni e cocaina. Era questo il tema delle serate che vedeva come protagonisti alcuni personaggi della Bologna bene. Un giro che la Procura della città emiliana ha fatto venire alla luce e ha smantellato. Sono sei gli indagati, secondo quanto si legge su Repubblica: c’è un noto avvocato civilista e anche il socio di un ristorante molto famoso del centro. Agli arresti domiciliare è finito anche un ex candidato alle elezioni Regionali ... Leggi su bloglive

