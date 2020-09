Benevento, Vigorito: «All’andata tutti i big match in casa, speriamo con lo stadio aperto» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio del calendario Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha commentato ai canali ufficiali del club campano il sorteggio del calendario. «Con la presentazione del calendario c’è ancora più consapevolezza che non ci saranno sfide facili per un Benevento che dovrà comunque munirsi di una grande volontà per affrontarle tutte a testa alta. C’è un dato principale che balza agli occhi: nel girone di andata il Benevento dovrà affrontare tutte le big in casa quindi Napoli, Juve, Milan e Lazio. Da qui la speranza che si potranno presto aprire i cancelli dello stadio Ciro Vigorito al ... Leggi su calcionews24

