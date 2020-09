Andrea Delogu, il gesto inaspettato a Vita in Diretta. Marcello Masi allibito: 'Lo hai fatto davvero?' (Di mercoledì 2 settembre 2020) il gesto inaspettato a . allibito: ' Lo hai fatto davvero? '. Oggi, la conduttrice del contenitore estivo di Rai1 ha sorpreso tutti con un gesto inusuale compiuto nel corso della trasmissione. Ma ... Leggi su leggo

zazoomblog : Come sono ridotta oggi. Poco prima della diretta su Rai 1 linquietante messaggio di Andrea Delogu - #ridotta #oggi.… - Italia_Notizie : La vita in diretta estate, Marcello Masi: “Ho paura a farlo, Andrea Delogu è una donna violenta” - FQMagazineit : La vita in diretta estate, Marcello Masi: “Ho paura a farlo, Andrea Delogu è una donna violenta” - ItaliaRai : Non perdete tutti i giorni 'La vita in diretta Estate' con Marcello Masi e Andrea Delogu New York 10.54 Los Angel… - infoitcultura : Andrea Delogu, l’elogio a Pierluigi Diaco scatena il web: “L’hai sparata grossa” -