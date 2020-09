Alitalia, il decollo difficile della nuova compagnia (Di mercoledì 2 settembre 2020) La nascita della Newco pubblica in ritardo di quasi 100 giorni. I punti aperti sono: piano industriale, esuberi, approvazione Ue, nomine Leggi su ilsole24ore

Ha già quasi 100 giorni di ritardo e non si sa quando potrà partire. Il decollo della nuova Alitalia, tutta in mano pubblica, rimane avvolto nel mistero. Dopo tre decreti legge che ne prevedono la cos ...

AIR ITALY/ Il calvario dei lavoratori incrocia la telenovela Alitalia

L’Enac ha sospeso la licenza di trasporto di Air Italy. Intanto resta ancora incerto il destino di Alitalia, dopo la promessa di rilancio da parte del Governo Non è stato un fulmine a ciel sereno: la ...

