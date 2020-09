Una quarantena di nove mesi (a scuola) (Di martedì 1 settembre 2020) Riaprire le scuole. Certo. Il 14 settembre. Certo. Ma alcune regioni il 24, un’altra addirittura dopo il voto. I corsi di recupero, certi per alcuni, alcuni altri per tutti, il Pai, il Pia. Come andare a scuola: i mezzi pubblici al 75 per cento della capienza, ma coi filtri d’aria nuovi, certificati Leggi su ilfoglio

stanzaselvaggia : Quindi a 6 mesi da inizio epidemia Briatore non ha capito che non è entrato in contatto con un positivo e deve star… - 6000sardine : #Briatore andrà a casa di Daniela #Santanche a fare la #quarantena, ancora non capiamo se si tratta dello spoiler d… - WeAreTennisITA : Durante la quarantena i Bryan si sono resi conto di non sentire più la passione che li portava ad allenarsi. Così,… - NChirullo : RT @rihitster: Cari italiani, il governo ha preso altre 3 navi per la modica cifra di 12milioni di euro per la quarantena dei clandestini,… - Alexa66189170 : Ma esattamente, le brave persone che esultano per l'esplosione di una nave di migranti sono le stesse che durante l… -

Ultime Notizie dalla rete : Una quarantena Una quarantena di nove mesi (a scuola) Il Foglio Scuola, 6 Regioni rinviano. Mascherine, gli scienziati: «Ai banchi non servono»

L'ALLARME La notizia di un caso positivo ha quindi fatto scattare l'allarme tra tutti i presenti, imponendo un intervento di sanificazione in due aule e in un corridoio. E così, prima ancora di avviar ...

Hanno il tampone negativo, ma sono obbligati alla quarantena

Negativi al tampone, ma obbligati comunque a restare in quarantena al ritorno dalle vacanze in Grecia. Tutta colpa di un altro passeggero positivo. È la vicenda che vede protagonisti due ventenni bres ...

L'ALLARME La notizia di un caso positivo ha quindi fatto scattare l'allarme tra tutti i presenti, imponendo un intervento di sanificazione in due aule e in un corridoio. E così, prima ancora di avviar ...Negativi al tampone, ma obbligati comunque a restare in quarantena al ritorno dalle vacanze in Grecia. Tutta colpa di un altro passeggero positivo. È la vicenda che vede protagonisti due ventenni bres ...