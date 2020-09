Regione Lazio: fatti 584mila tamponi e 260mila sierologici (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – Nel Lazio “complessivamente fino a oggi sono stati fatti 260mila test sierologici ed eseguiti 584mila tamponi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, riferendo in audizione nella commissione competente della Pisana. “I test (di sieroprevalenza, ndr) sono rivolti a una platea ampia che riguarda anche addetti alle mense, al trasporto dei bambini con lo scuolabus e a tutti gli operatori che hanno a che fare con l’attivita’ scolastica- ha spiegato D’Amato. “Ci siamo messi a disposizione dell’ufficio scolastico regionale per fare in modo di testare tempestivamente anche coloro che avranno la cattedra all’ultimo momento e che secondo ... Leggi su romadailynews

Sono 125 i nuovi casi registrati nel Lazio, soltanto la Lombardia (242) ne conta di più. Nel Lazio ad oggi sono 3.285 i casi positivi a Covid-19, con 336 ricoverati, cui si aggiungono 8 pazienti in te ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 26.754 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...

