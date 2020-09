Lara Zorzetto, il figlio Leonardo in incubatrice: problemi al parto per l’ex di Temptation Island [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Lara Zorzetto ha partorito il piccolo Leonardo Chi segue Lara Zorzetto sa perfettamente che giorni fa è diventata madre per la prima volta. Dopo il parto, l’ex partecipante di Temptation Island è tornata attiva sul suo account Instagram per condividere con i follower il primo scatto del figlio Leonardo. Una FOTO differente da quelle tradizionali perché mostra il neonato all’interno di un’incubatrice piena di tubi per respirare. A quanto pare il parto della nota influencer non è andato nel migliore dei modi e a parlarne è stata lei stessa sul noto social. Il piccolo al momento sta ricevendo delle cure ... Leggi su kontrokultura

