Corsport: Il Napoli potrebbe scambiare Milik e Maksimovic per Under, Veretout e Ricciardi (Di martedì 1 settembre 2020) Il futuro di Milik è ancora tutto da chiarire. Chiusa definitivamente la strada Juve, resta da scoprire se l’attaccante polacco accetterà di passare in giallorosso o preferirà la panchina al Napoli nell’anno dell’Europeo. Il passaggio di Arek alla Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe diventare un tassello fondamentale per muovere diverse pedine di mercato e non solo per il Napoli “Ecco perché da domenica riflette seriamente sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Le cifre? Qualcosa da mettere a posto c’è ancora, nel senso che De Laurentiis chiede di base 20 milioni più Under (con il quale si lavora ancora sull’ingaggio), mentre la Roma propone di inserire Riccardi per dimezzare il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Corsport: Il #Napoli potrebbe scambiare #Milik e #Maksimovic per #Under, #Veretout e #Ricciardi Secondo il quotidi… - Kitemmmuo : @Napoli_Report @CorSport Dove devo firmare? Certo mi dispiace per Maksimovic, ma a questo punto punterei molto su Mativenko - Davide1926___ : RT @Napoli_Report: Maxi scambio #Roma-#Napoli: #Milik e #Maksimovic per #Ünder, #Veretout e #Riccardi. [@CorSport]???? - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Maxi scambio #Roma-#Napoli: #Milik e #Maksimovic per #Ünder, #Veretout e #Riccardi. [@CorSport]???? - Pdv90158654 : @Napoli_Report @CorSport Che cacata di scambio -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Napoli Corsport - Juve e Napoli, accuse Tutto Juve Corsport - Maxiscambio Roma-Napoli

Apertura Corsport: “Maxi Scambio Roma-Napoli“. Milik e Maksimovic per Ünder, Veretout e Riccardi. Asse caldissimo:il francese può entrare nell’ operazione. DeLa conferma la cessione di Allan all’ Ever ...

CorSport - Demme-Napoli, futuro in bilico: il tedesco non è più incedibile, spunta la Fiorentina

Dialogando coi viola, ecco spuntare il nome di Castrovilli, un vecchio pupillo di De Laurentiis, per cui la Fiorentina chiederebbe - nel caso - anche un ricco conguaglio oltre al cartellino del tedesc ...

Apertura Corsport: “Maxi Scambio Roma-Napoli“. Milik e Maksimovic per Ünder, Veretout e Riccardi. Asse caldissimo:il francese può entrare nell’ operazione. DeLa conferma la cessione di Allan all’ Ever ...Dialogando coi viola, ecco spuntare il nome di Castrovilli, un vecchio pupillo di De Laurentiis, per cui la Fiorentina chiederebbe - nel caso - anche un ricco conguaglio oltre al cartellino del tedesc ...