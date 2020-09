Chi è Armine Harutyunyan? La modella criticata per la bellezza “fuori dai soliti canoni ordinari” (Di martedì 1 settembre 2020) Armine Harutyunyan, giovane modella di Gucci vittima delle polemiche sul web perché non rispecchia i canoni di bellezza ordinari: età, biografia e carriera Armine Harutyunyan, è una ragazza armena nonché ritenuta tra le cento modelle più sensuali del mondo dopo aver calcato la passerella di Gucci. In questi ultimi giorni, il suo nome è sulla bocca di tutti per aver rotto i classici canoni della bellezza odierna. Una bellezza rivoluzionaria, come dichiara il fotografo Oliviero Toscani, che mette in risalto la personalità e tanta determinazione. A quanto pare, però, tutto questo non viene ancora accettato e il web non ha risparmiato le critiche accese ... Leggi su nonsolo.tv

