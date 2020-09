Camion si ribalta in galleria, chiuso tratto di autostrada (Di martedì 1 settembre 2020) Genova. Un mezzo pesante si è ribaltato in A12, all’altezza di Nervi, all’interno della galleria Monte Moro, in direzione Genova. Per fortuna nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Si è formata una coda di 5 chilometri tra Recco e Genova Nervi. La viabilità giornaliera sulle autostrade liguri è stata caratterizzata da una coda di 3 chilometri in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Un camion si è ribaltato questo pomeriggio nella galleria Monte Moro, in A12, fra Recco e Nervi, in direzione Genova. L’incidente ha bloccato il traffico e la coda ha raggiunto i 3 chilometri. L’invit ...

Un camion si è ribaltato in una galleria della A-12 tra Recco e Nervi. Il traffico è interrotto e i veicoli diretti a Genova vengono fatti uscire allo svincolo di Recco; proseguono lungo la via Aureli ...

