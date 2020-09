Berlusconi “asfalta” Conte: «Dovrebbe dimettersi a prescindere dall’esito delle Regionali» (Di martedì 1 settembre 2020) «Questo governo Dovrebbe dimettersi indipendentemente dal risultato delle Regionali che confermeranno che il centrodestra rappresenta la maggioranza degli italiani». A parlare, dai microfoni di Agorà estate, su RaiTre, è Silvio Berlusconi. E i suoi toni sono tutt’altro che concilianti. «Il fallimento del governo Conte – esordisce infatti il Cavaliere – è sotto gli occhi di tutti. Non ha saputo adottare un’adeguata strategia di intervento per sostenere economia, lavoro e consumi. Non si vede traccia di una strategia per superare l’emergenza e c’è il rischio di usare male le importanti risorse Ue. Questo – prosegue – conferma la necessità che al governo ci sia una forza liberale, un ... Leggi su secoloditalia

