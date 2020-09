Ambulanza con degente s’incendia: ricoveri a ospedale Polla (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Atena Lucana (Sa) – Ambulanza in fiamme questa mattina sull’autostrada A/2 a 750 metri dall’uscita di Atena Lucana, in direzione nord. A quanto si apprende era in corso il trasferimento di un paziente intubato, da Catanzaro a Milano. Nell’operazione del cambio dell’ossigeno qualcosa non avrebbe funzionato tanto che si è sprigionato l’incendio. Autista, infermiere e malato sono stati trasportati all’ospedale di Polla da una unità dell’Humanitas, prontamente intervenuta dal distaccamento di Sala Consilina. Le condizioni dei tre sono tali da permettere il proseguimento del viaggio verso la Lombardia. Stavolta con Ambulanza ed equipaggio Humanitas. L'articolo Ambulanza con ... Leggi su anteprima24

