WRC 9: Svelate le nuove funzionalità (Di lunedì 31 agosto 2020) Per Gamescom, NACON e KT Racing hanno fornito una panoramica completa delle nuove funzionalità incluse in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. Pochi giorni prima dell’uscita, Alain Jarniou, Direttore Creativo di KT Racing, analizza i miglioramenti del gioco in un nuovo video. La stagione WRC 2020 ha avuto una serie di cambiamenti a causa della pandemia. Diversi rally sono stati cancellati, tra cui quelli di tre paesi iconici che sono presenti per la prima volta nel gioco. Questa è un’occasione per i fan di consolarsi e provare tre nuovi circuiti: Il leggendario Rally Kenya con i suoi paesaggi esotici che si alternano fra aperta savana e piccoli villaggi con strade molto strette Nuova Zelanda, un rally su ghiaia molto tecnico con più curve in rapida ... Leggi su gamerbrain

È arrivato il nuovo aggiornamento di WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship e con lui le nuove auto d’epoca. Andiamo a scoprirle L’ultima edizione sarà disponibile il 3 settem ...

