Montecalvo – Madonna della Salute, al via la rilevazione dei residenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli assessori Carmen Coppola (delega alle Politiche per le contrade) e Raffaele Romano (delega all’Urbanistica) rendono noto che questa mattina sono iniziati i lavori di rilevazione dei residenti, di apposizione di circa 650 numeri civici e d’intitolazione di 12 strade ubicate in località Montecalvo-Madonna della Salute. “L’apposizione delle tabelle e dei numeri civici – spiegano gli assessori Coppola e Romano – avverrà in contemporanea con la implementazione dei dati sul S.I.T. (Sistema Informatico territoriale) del Comune di Benevento: in pratica i residenti saranno finalmente localizzabili e georeferenziati. Si tratta solo dell’inizio della ... Leggi su anteprima24

