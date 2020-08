Mercato Juventus, doppia cessione in difesa: via due esuberi (Di lunedì 31 agosto 2020) Mercato Juventus – Daniele Rugani e Cristian Romero potrebbero essere i due difensori in uscita per questa sessione di calcioMercato. Gli spazi in bianconero, almeno per quanto concerne i centrali di difesa, sembrano essere esauriti. Per i due giocatori farsi strada fra gli ormai confermatissimi De Ligt, Bonucci e il grande ritorno del capitano Giorgio Chiellini diventerà sempre più difficile, e dunque proprio per evitare un eccessivo minutaggio da panchina, vista ancora la giovane età dei due calciatori (quarantotto anni insieme) la Vecchia Signora sta studiando l’ipotesi cessione così da garantire anche un importante entrata economica a fronte di un periodo non di certo roseo sotto questo punto di vista. Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - il_calciodel9 : RT @CalcioFinanza: Dopo lo studio sulla #Juventus, Alessandro Giudice, autore de 'La Finanza del Goal', ci guida alla scoperta dei conti de… - g_porcello : RT @CalcioFinanza: Dopo lo studio sulla #Juventus, Alessandro Giudice, autore de 'La Finanza del Goal', ci guida alla scoperta dei conti de… -