Maltempo, tragedia al camping. La famiglia aspetta il nullaosta per portare via le figlie (Di lunedì 31 agosto 2020) Massa Hanno trascorso la notte in un albergo di Massa padre, madre, una sorella e un fratellino - tutti superstiti - delle due bambine morte ieri mattina al campeggio Verde Mare di Marina travolte ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tragedia Maltempo, tragedia al camping. La famiglia aspetta il nullaosta per portare via le figlie LA NAZIONE Maltempo flagella il Nord. Cade un albero, morte due bimbe di 3 e 14 anni, aperta inchiesta

Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate per i gravi traumi riportati dopo la caduta di un grosso albero su ...

