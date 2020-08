Juventus, Romero vicino all’addio: piace all’Atalanta (Di lunedì 31 agosto 2020) Il difensore della Juventus, Cristian Romero, potrebbe partire nelle prossime ore: su di lui c’è l’interessamento dell’Atalanta Il futuro di Cristian Romero, difensore attualmente in ritiro con la Juventus guidata da Andrea Pirlo, potrebbe essere lontano da Torino. Su di lui vi è infatti il forte interessamento dell’Atalanta secondo il quotidiano argentino Olé. La trattativa tra i due club sarebbe infatti vicina alla conclusione. Nei prossimi giorni potrebbe quindi arrivare la fumata bianca. Romero è reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Juve, non c'è posto per #Romero e #Rugani - tvdellosport : ?? J MEDICAL ?? Parte il primo giorno di ritiro della nuova #Juventus di #Pirlo con i controlli ai calciatori ?? L'… - Glongari : #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Fienga chiede tempo ad ADL, manca l'accordo con Under, la Juventus sonda ancora Milik ed offre Rom… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Fienga chiede tempo ad ADL, manca l'accordo con Under, la Juventus sonda ancora Milik ed offre Rom… -